"كلموا المصريين ينقذوني".. الطفل الفلسطيني عبد الله يوجه رسالة للسيسي (فيديو)

وجه الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته ونقله إلى أحد المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

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وأعربت والدة الطفل عبد الله كحيل عن امتنانها الشديد لاستجابة الرئيس السيسي للطفل عبدالله كحيل لتلقي العلاج في مصر بعد تعرضه لإصابة خطيرة مرددة: "مصر بلدنا ومتأملين فيهم خير وماكسفونا الحمدلله".

وكان السيسي استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وجّه باستقباله في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وناشد الطفل الفلسطيني الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: "بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل".

المصدر: RT