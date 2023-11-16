ليبرمان: "أبو مازن إرهابي مثل السنوار"

اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إرهابي" مثل زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار.

وفي مقابلة مع موقع Ynet الإسرائيلي، قال إن "أولئك الذين يدخلون الوقود إلى قطاع غزة يؤججون الإرهاب، لأن هذا الوقود سيذهب إلى حماس".

واعتبر أنه "لا أحد من قادة حماس يجب أن يموت موتا طبيعيا"، مضيفا: "أبو مازن (الرئيس الفلسطيني) إرهابي مثل السنوار".

وفيما يتعلق بالوزير السابق بيني غانتس، الذي انضم إلى حكومة الطوارئ بعد الحرب، قال ليبرمان إنه موجود في الحكومة "في وقت ضائع. وسيتقاعد منها في نهاية الحرب".

المصدر: Ynet