الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على ميناء غزة وتدميره نصب مرمرة التذكاري (صور + فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي فريق اللواء القتالي 188 ومقاتلي الأسطول الثالث عشر، سيطروا على ميناء قطاع غزة، ودمروا نصب مرمرة التذكاري الموجود في ميناء القطاع.

وقال الجيش إن "القوات قامت بتطهير جميع المباني في المنطقة التي تستخدمها قوات الكوماندوز البحرية التابعة لـ"حماس"، بالإضافة إلى ذلك هدمت نصبا تذكاريا يمجد أحداث مرمرة، أسطول السفينة التركية إلى غزة في عام 2010".

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "حماس استخدمت المرسى كمنشأة تدريب للقوات البحرية لأغراض إرهابية ولتوجيه وتنفيذ هجمات بحرية"، مشيرا إلى أنه "تحت غطاء مرسى بحري مدني، استخدمت حماس المكان لغرض التدريب وتنفيذ الإرهاب، باستخدام السفن المدنية وسفن الشرطة البحرية التابعة لغزة".

ארגון הטרור חמאס השתמש במעגן כמתקן אימונים של הכוחות הימיים למטרות טרור ולהכוונת וביצוע פיגועים ימיים. תחת כסות של מעגן ימי אזרחי ניצל חמאס את המקום לטובת אימון וביצוע טרור, זאת תוך שימוש בכלי שיט אזרחיים ובכלי השיטור הימי העזתי. pic.twitter.com/4oufBUvVFA — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 16, 2023

يذكر أنه في 31 مايو 2010 هاجم الجيش الإسرائيلي سفينة "مافي مرمرة" وقتل عددا من الناشطين الأتراك على متنها أثناء نقلها مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وتسبب الهجوم في توتر العلاقات مع تركيا.

ودفعت إسرائيل 20 مليون دولار لأسر الضحايا بعد حوالي 6 سنوات من الحادث، ومن ثم سميت "مافي مرمرة" بسفينة "الأناضول" واستمرت في العمل.

وفي 31 مايو 2011، بادرت الحكومة في غزة برئاسة إسماعيل هنية بتكريم قتلى السفينة بافتتاح نصب تذكاري في الذكرى الأولى لوقوع الهجوم.

المصدر: Ynet