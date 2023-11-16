"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل اثنين من عناصره خلال العمليات ضد الجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم، مقتل اثنين من عناصره في العمليات العسكرية الأخيرة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ونعى "حزب الله"، بيان اليوم الخميس، اثنين من عناصره سقطا في العمليات العسكرية الأخيرة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ليصل العدد الإجمالي إلى 73 عنصرا قتلوا منذ بدء طوفان الأقصى.

وجاء في بيان "حزب الله": "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مهدي علي ناصر الدين عباس، من مدينة الهرمل في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأضاف البيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حيدر علي نون أبو تراب، من بلدة رام وسكان مدينة بعلبك في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأفاد مراسلنا اليوم الخميس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عند أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، وأطراف بلدة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان. لافتا إلى أن "حزب الله" استهدف بالصواريخ موقع "المرج" الإسرائيلي المقابل لبلدة مركبا، وموقع مسكاف عام الإسرائيلي المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان.

كما أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس، استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة، مؤكدا تحقيق إصابات فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ41، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن دبابات الجيش الإسرائيلي حاصرت مستشفى الأهلي المعمداني وعجز طواقم الإسعاف عن الوصول للمصابين.

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المصدر: RT