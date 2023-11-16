مراسلنا: مقتل 9 فلسطينيين في قصف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

قال مراسل RT في غزة سائد السويركي، إن 9 فلسطينيين قتلوا في قصف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة والطرق المؤدية إليها على الرغم من إعلانها مناطق آمنة وحثه السكان على النزوح إليها.

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وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة في بيانات منفصلة الخميس إن القوات الإسرائيلية استهدفت المناطق التي أعلنتها "آمنة" في أوقات سابقة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار تجاه منازل المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

هذا، وللمرة الأولى منذ بدء التوغل البري، دعا الجيش الإسرائيلي سكان شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ41، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT