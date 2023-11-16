"واشنطن بوست": إسرائيل لم تجد أدلة على استخدام مجمع الشفاء لأغراض عسكرية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إسرائيل لم تجد أدلة لوجود أنشطة لحركة حماس في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.

وأفادت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي أوروبي دون الكشف عن هويته: كانت إسرائيل تأمل من الاقتحام المثيرة للجدل لمستشفى الشفاء أن تعثر على أدلة قاطعة تؤكد استخدام المشفى كغطاء لانشطة مسلحة.. وقد دفع عدم وجود أدلة واضحة حتى الآن الحلفاء الغربيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، لزيادة الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف مؤقت للعملية القتالية".

قبيل الاقتحام، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف مركز قيادة لحركة حماس في المساحات التابعة للمشفى، بالإضافة لأسلحة.

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بالإضافة لذلك، أفادت قناة i24 التلفزيونية صباح الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، يوسع العملية في مجمع الشفاء، وينتقل إلى الجزء الجنوبي منه. في المقابل أشارت وسائل إعلام عربية، إلى أن الجرافات سوت مساحات واسعة من المنطقة المحيطة بالمستشفى.

بدوره، أعرب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن قلقه إزاء ما يحدث في مجمع الشفاء، مشيراً إلى أن المؤسسات الطبية يجب أن تتمتع بحرمة بموجب القانون الإنساني.

المصدر: ريا نوفوستي