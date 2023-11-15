لأول مرة منذ بدء التوغل البري..الجيش الإسرائيلي يدعو سكان شرق خان يونس بجنوب غزة إلى إخلاء منازلهم

للمرة الأولى منذ بدء التوغل البري، دعا الجيش الإسرائيلي سكان شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وجاء في إعلان وزعه الجيش الإسرائيلي في المنطقة: "نشاط حماس والإرهابيين تطلب المنظمات من جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتحرك ضدها في أي مكان تعيش فيه".

وأضاف البيان: "جيش الدفاع الإسرائيلي غير مهتم بإيذائكم أو عائلاتكم. من أجل سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء في أسرع وقت ممكن إلى الملاجئ المعروفة..أي شخص يجد نفسه بالقرب من الإرهابيين أو منشآتهم يعرض حياته للخطر..أي منزل سيتم إخلاؤه سيتم قصفه لأغراض إرهابية"، على حد تعبيره.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT + يديعوت أحرونوت