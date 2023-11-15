البيت الأبيض يتنصل من "ضوء بايدن الأخضر" لهجوم إسرائيل على "الشفاء" في غزة

ادعى البيت الأبيض أنه لم يمنح إسرائيل أي ضوء أخضر كي تقوم تل أبيب بشن هجومها على المستشفى الرئيسي "الشفاء" في غزة، مضيفا على لسان متحدث أن مثل هذه القرارات "تعود للجيش الإسرائيلي".

وجاءت تصريحات البيت الأبيض على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بعد اتهامات صادرة عن حركة "حماس" حول مسؤولية وتداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقال كيربي للصحفيين: "لم نعط موافقتنا على عملياتهم العسكرية حول المستشفى".

وقالت حماس في بيانها المشار إليه: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معهم على قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل".

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته "تقوم بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بناء على معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية، تقوم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

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وبذلك، اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بايدن حثّ في تصريحات له يوم الاثنين الماضي الجيش الإسرائيلي على "حماية" مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة، فيما تستمر المعارك العنيفة والقصف حوله.

وقال بايدن للصحفيين حين سُئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لإسرائيل بالنسبة إلى هذه القضية: "ينبغي حماية المستشفى، وآمل عدم اتخاذ أي إجراءات لاقتحام مجمع الشفاء الطبي".

المصدر: RT