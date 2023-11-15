الجهاد الإسلامي: الاحتلال فشل عسكريا في غزة ويستقوي على المدنيين والمرضى بمجمع الشفاء

حملت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن، المسؤولية الكاملة عما يجري من اقتحام لحرم مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وقالت "الجهاد الإسلامي" في بيان: الولايات المتحدة شريكة في الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الآن في اقتحام مجمع الشفاء الطبي وجيش الاحتلال يعجز عن تحقيق أي أهداف عسكرية في غزة، لذلك يستقوي على المدنيين والمرضى، بمستشفى الشفاء ويحاول أن يحصل على صورة نصر يُصدرها لجمهور المستوطنين".

وأضاف البيان: "تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول معارضته استهداف المستشفيات كانت كاذبة وخادعة وهي تغطية على الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الآن في غزة وعليه فإننا نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عما يجري".

ومن جانبها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان نشرته فجر اليوم الأربعاء، أنها تحمل إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته "تقوم بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بناء على معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية، تقوم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع.

المصدر: RT