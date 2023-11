"القسام" تستدرج قوة من سلاح الهندسة الإسرائيلي إلى فتحة نفق مفخخة وتفجره (فيديو)

⚫FIVE IDF SOLDIERS KILLED IN BOOBY-TRAPPED TERRORIST TUNNEL EXPLOSION

Maj. (res.) Moshe Yedidyah Leiter, 39, from Ein Tzurim

Sgt. Maj. (res.) Yossi Hershkovitz, 44, from Gush Etzion

Master Sgt. (res.) Sergey Shmerkin, 32, from Kiryat Shmona

Master Sgt. (res.) Netanel (Nati)… pic.twitter.com/Pq02QuN8mN