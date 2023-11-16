"القسام" تستدرج قوة من سلاح الهندسة الإسرائيلي إلى فتحة نفق مفخخة وتفجره (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" يوم الخميس مقطع فيديو وثق عملية تفخيخ فتحة أحد الأنفاق في بيت حانون واستدراج قوة من سلاح الهندسة الإسرائيلي للمكان وتفجيره.

وأفادت القسام في بيان مقتضب بأن الجيش الإسرائيلي اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة مع مقاتلين فلسطينيين، مشيرا إلى أنهم من لواء نخبة الاحتياط.

وبحسب البيان فإن "القتلى من رتب عسكرية عالية".

بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنه ومن خلال تحقيق أولي، فإن أربعة من القتلى هم جنود في لواء نخبة احتياط، قتلوا بانفجار مدخل نفق مفخخ قرب مسجد في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

⚫FIVE IDF SOLDIERS KILLED IN BOOBY-TRAPPED TERRORIST TUNNEL EXPLOSION

Maj. (res.) Moshe Yedidyah Leiter, 39, from Ein Tzurim

Sgt. Maj. (res.) Yossi Hershkovitz, 44, from Gush Etzion

Master Sgt. (res.) Sergey Shmerkin, 32, from Kiryat Shmona

Master Sgt. (res.) Netanel (Nati)… pic.twitter.com/Pq02QuN8mN — Jewish News Syndicate (@JNS_org) November 11, 2023

وفي اليوم الـ41 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

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وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الـ 11500 قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: RT + وسائل إعلام