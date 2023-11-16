الرئيس الفلسطيني يتلقى رسالة تضامن من العاهل الأردني

نقل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين عصام البدور للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

أكد الملك عبدالله في الرسالة مواصلة العمل لوقف العدوان فورا، والسعي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الملك أن ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان، وما تتعرض له الضفة الغربية من انتهاكات لا شرعية امتداد لسبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، وسيستمر هذا الوضع إذا لم يكن هناك تدخل من المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة.

من ناحيته أكد محمود عباس ضرورة وقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد عباس، التأكيد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددا على أنه ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة.

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واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، أدى الى مقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين ــ بحسب الرواية الإسرائيلية ــ سقط معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وتمّ احتجاز أكثر من 240 رهينة في القطاع.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة بقصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية بريّة لا تزال متواصلة. وبلغت حصيلة القتلى أكثر من احد عشر ألف قتيل نصفهم تقريبا من الأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

المصدر: وكالة وفا