إصابة أكثر من 90 شخصا في مظاهرة قرب مبنى الكابيتول تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت حركة IfNotNow اليهودية الأمريكية أن أكثر من 90 ناشطا أصيبوا خلال تظاهرة قرب مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكتبت حركة IfNotNow على منصة "إكس" أن المتظاهرين أغلقوا أحد مداخل مكتب الحزب الديمقراطي أثناء المظاهرة الليلية.

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وأضافت أن "أكثر من 90 متظاهرا سلميا تعرضوا للإصابات بسبب ضرب الشرطة الأمريكية لهم وإلقائهم من على الدرج".

وأفادت شرطة الكابيتول في بيانها أن حوالي 200 شخص شاركوا في المظاهرة غير القانونية.

وذكرت شرطة الكابيتول في وقت سابق أن 6 عناصر منها أصيبوا خلال مظاهرة غير قانونية في واشنطن، وتم اعتقال شخص واحد لاعتدائه على رجل شرطة. وقالت الشرطة إن رجالها أصيبوا بجروح طفيفة وتعرضوا لرذاذ الفلفل.

المصدر: نوفوستي