"مصر أصبحت لاعبا عالميا".. لافروف يتحدث لـRT عن دور مصر في تسوية النزاع بين فلسطين وإسرائيل    

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث لـ RT بدور مصر في الجهود الرامية إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ووقف الحرب في غزة.

وأشار لافروف إلى أن القمة التي عقدتها القاهرة كانت أول فعالية دولية جرت بعد أحداث 7 أكتوبر وما تلاها، وقال: "كان من المهم إظهار أن المجتمع الدولي لا يريد أن يشاهد بصمت ما يحدث، بل يريد وقف أي أعمال عسكرية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح للمدنيين من البلدان الأخرى بمغادرة هذه المنطقة وضمان السلام والأمن لسكان غزة".

وتطرق لافروف إلى الوضع في الضفة الغربة المحتلة، وقال: "اسمحوا لي أن أذكركم بالضفة الغربية، التي لم يعلَن رسميا عن الأعمال القتالية فيها، لكنها أيضا تشهد غارات يشنها الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي لا يسهم في تهئية الظروف لبدء الانتقال إلى السلام وفي نهاية المطاف، بعد حل جميع المشاكل الإنسانية، إلى المفاوضات المباشرة حول إنشاء دولة فلسطينية.

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وأضاف الوزير الروسي: "تلعب القاهرة دورا هاما في هذه العملية. وتمتد قدراتها كدولة ولاعب دولي إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. إن مصر بالفعل لاعب عالمي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الثلاثاء قدم الشكر لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على مساعدة مصر في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

المصدر: RT