الشرطة اليابانية توقف رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو
أوقفت الشرطة اليابانية رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس.
وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية سيارة صغيرة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة، في نيبانتشو، حي شيودا، طوكيو، في حين أفادت وسائل إعلام عن إصابة شرطي بجروح طفيفة من جراء هذا الاصطدام.
وألقت إدارة شرطة العاصمة القبض على المشتبه به، وهو في الخمسينيات من عمره، يعتقد أنه عضو في جماعة يمينية، كان يقود السيارة، وتقوم بالتحقيق في تفاصيل الحادث.
وبحسب إدارة شرطة العاصمة، فإن السيارة التي اصطدمت بالسيارة كانت سيارة ركاب خفيفة تجاوزت السياج واستقرت على الجانب الأيسر من الطريق، مما أدى إلى إصابة أحد ضباط شرطة مكافحة الشغب.
警視庁に入った連絡によりますと16日午前11時前、東京 千代田区二番町にあるイスラエル大使館の前で警戒中の警察官の付近に車が突っ込んだということです— NHKニュース (@nhk_news) November 16, 2023
車は障害物に衝突し、機動隊員1人がけがをしたということで、警視庁が詳しい状況を調べていますhttps://t.co/tfPGGIO5Nf#nhk_videopic.twitter.com/w7jYnooWZe
المصدر: NHK news+ RT