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الشرطة اليابانية توقف رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو

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الشرطة اليابانية توقف رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو
nhk.or.jp
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أوقفت الشرطة اليابانية رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس.

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وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية سيارة صغيرة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة، في نيبانتشو، حي شيودا، طوكيو، في حين أفادت وسائل إعلام عن إصابة شرطي بجروح طفيفة من جراء هذا الاصطدام.

وألقت إدارة شرطة العاصمة القبض على المشتبه به، وهو في الخمسينيات من عمره، يعتقد أنه عضو في جماعة يمينية، كان يقود السيارة، وتقوم بالتحقيق في تفاصيل الحادث.

وبحسب إدارة شرطة العاصمة، فإن السيارة التي اصطدمت بالسيارة كانت سيارة ركاب خفيفة تجاوزت السياج واستقرت على الجانب الأيسر من الطريق، مما أدى إلى إصابة أحد ضباط شرطة مكافحة الشغب.

المصدر: NHK news+ RT

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