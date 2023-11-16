شرطة لندن عن تسلق متظاهرين مؤيدين لفلسطين لنصب الحرب: لم يتم انتهاك القوانين (فيديو)

أكدت شرطة العاصمة البريطانية لندن، أنه لم يتم انتهاك القوانين عندما تسلق المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين النصب التذكاري للحرب أثناء مسيرتهم خارج مجلسي البرلمان يوم الأربعاء.

يظهر مقطع فيديو أشخاصا وهم يتدافعون نحو النصب التذكاري في هايد بارك كورنر الليلة الماضية، مما أثار انتقادات عبر الإنترنت.

Group of Metropolitan Police Officers stand and stare after Palestinian activists Desecrated British War Memorial- The Royal Artillery Memorial in Hyde Park Corner, London.



pic.twitter.com/CWtB3N3xOC — Oli London (@OliLondonTV) November 16, 2023

وقالت شرطة العاصمة: "نعلم أن البعض عبر الإنترنت تساءلوا عن سبب عدم اعتقال المتظاهرين. لا يوجد قانون صريح يجعل من غير القانوني تسلق النصب التذكاري، لذا لا يمكن للضباط تنفيذ عمليات توقيف بشكل تلقائي، لكن يمكنهم التدخل وتوضيح أن هذا السلوك غير مقبول".

وذكرت أن "المتظاهرين الذين تسلقوا النصب التذكاري كانوا مجموعة منشقة تم تفريقها في هايد بارك كورنر"، مضيفة: "يتفق معظم الناس على أن التسلق على النصب التذكاري للحرب أو عدم احترامه أمر غير مقبول. لهذا السبب بذل ضباطنا كل جهد لمنع حدوث ذلك في الأيام الأخيرة".

وأشارت إلى أنه "بينما كان الضباط في مكان الحادث بسرعة، نأسف لأنهم لم يتواجدوا بالسرعة الكافية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى النصب التذكاري".

المصدر: itv