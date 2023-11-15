مظاهرات حاشدة أمام البرلمان البريطاني تأييدا للفلسطينيين (فيديو + صور)

خرج الآلاف من البريطانيين مساء اليوم الأربعاء في مظاهرات حاشدة أمام البرلمان البريطاني في وقفة تضامنية مع غزة والفلسطينيين، وللمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وخرج العديد من المواطنين في المظاهرات تأييدا للفلسطينيين وتنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

#عاجل ‼️ مظاهرة حاشدة أمام البرلمان البريطاني في لندن دعماً لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزةpic.twitter.com/B1eU2OjxpZ — سحابه عابره ۛ 👑💕 بتوقيت غزه 🇯🇴 (@hms____1) November 15, 2023

كما طالب المتظاهرون في بريطانيا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوقف عن دعم إسرائيل.

وشهد العديد من الدول الأوروبية مظاهرات حاشدة، ففي بلجيكا، نظم عشرات الآلاف مسيرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وشهدت فرنسا مظاهرات حاشدة مؤيدة للقضية الفلسطينية، كذلك نظمت مسيرات بالآلاف في النمسا دعما للقطاع، فيما شهدت إيطاليا وقفات تضامنية تنديدا بالأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

هذا ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40 مع استمرار القصف الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية، مع اقتحام للمشافي، فيما أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغ 11500 قتيلا.

كما صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء ما يحدث بمجمع الشفاء الطبي في غزة، ويجب حماية المرافق الطبية بموجب القانون الإنساني.

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المصدر: RT