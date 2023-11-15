مكتب الإعلام الحكومي بغزة يعلن ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 11500

أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغ 11500 قتيلا.

وفي التفاصيل، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "الاحتلال يقتحم بشكل ممنهج المستشفيات في غزة لتبرير أكاذيبه للعالم"، مؤكدا "تدمير 95 مقرا حكوميا في الغارات الصهيونية على غزة".

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي: "عدد الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة بلغ 11500"، لافتا إلى أن "25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجوا عن الخدمة في القطاع".

وأوضح المكتب أن "الاحتلال الصهيوني نفذ اليوم جريمة تاريخية باقتحامه مجمع الشفاء الطبي".

وطالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة "بفتح معبر رفح بشكل عاجل وفوري وبشكل دائم".

وتابع: "نحن على أعتاب جريمة جديدة بالإعلان عن قطع الاتصالات غدا بسبب نقص الوقود".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT