الجيش الإسرائيلي يعلن عن هجوم فلسطيني استهدف قواته قرب كيسوفيم وأوقع إصابات مباشرة في صفوفها

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، إصابة جنديين أحدهما بجروح خطيرة في إطلاق قذيفة على جرافة عسكرية قرب كيبوتس كيسوفيم شرقي خانيونس.

وبحسب ما أفادت به مراسلتنا، "أصيب جنديين إسرائيليين في استهداف لجرافة عسكرية من طراز D9 بصاروخ مضاد للدروع أطلق من غزة، ووصفت إصابة أحدهما بالخطيرة والأخرى طفيفة".

وقالت مصادر محلية في غزة: "المقاومة تطلق النار بشكل كثيف نحو جنود الاحتلال شرق خانيونس، كما تسمع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الإحتلال على الحدود الشرقية لمحافظة رفح".

يتبع..