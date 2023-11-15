مدير "الشفاء": الجيش الإسرائيلي ينسحب من المستشفى بعد استجواب طواقم طبية واعتقال مهندسين

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي الطبيب محمد أبو سلمية، أن قوات الجيش الإسرائيلي خرجت من حرم المجمع، ولكن الدبابات والآليات لا تزال تتمركز في محيط المستشفى بشكل كامل.

ونقلت قناة "الأقصى" الفضائية الفلسطينية عن أبو سلمية قوله: "قوات الاحتلال خرجت حاليا من داخل المجمع ولكن الدبابات والقوات تتمركز في محيطه بشكل كامل، بعدما استجوبت عددا من أفراد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين".

وأضاف: "المرضى والجرحى والطواقم الطبية في مجمع الشفاء يحصلون على وجبة واحدة على مدار اليوم، ونحن على تواصل دائم مع المنظمات الدولية لكن دون فائدة".

وفجر اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع، وذلك بعد أن أبلغ الجيش قبلها بساعات قليلة إدارة المستشفى بشكل رسمي أنه سيقتحم المجمع.

وبحسب شهود عيان من داخل المستشفى، تقدمت القوات الإسرائيلية نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.

وأدانت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اقتحام الجيش الإسرائيلي للمجمع الطبي، وحملتا "الكيان الصهيوني وقادته النازيين الجدد، والإدارة الأمريكية، مسؤولية أمن وسلامة الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين بداخل المجمع، وجميع تداعيات هذا الاقتحام".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا خانقا على مجمع الشفاء الطبي منذ أكثر من 5 أيام، ويمنع الدخول والخروج منه، وبحسب مصادر صحفية في المستشفى، كانت المسيرات والقناصة الإسرائيلية تطلق النار على أي هدف متحرك في ساحات المجمع.

المصدر: RT