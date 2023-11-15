مصبوغة بلون الدماء.. مسيرة في فرنسا لدعم فلسطين خلال معرض أمني في باريس (فيديو)

نظم عشرات الناشطين لطخوا أيديهم بلون دماء الضحايا الفلسطينيين، مسيرة لدعم فلسطين خلال معرض ميليبول الأمني المقام قرب العاصمة باريس، ورددوا هتافات: "إسرائيل قاتلة"، "ماكرون شريك!".

وذكر مراسل "نوفوستي" أن النشطاء تجمعوا اليوم الأربعاء، أمام مركز المعارض في بلدة فيلبينت بإقليم سين- سان دنيس شمال شرق العاصمة الفرنسية.

🔴ALERTE INFO - A Villepinte, des militants dénoncent la présence de 50 entreprises israéliennes au salon de l'armement.



Le 17 octobre, l'Insoumission alertait sur les 111 millions d'euros d'armes françaises livrées par la France à Benjamin Netanyahou.



Par ces ventes, Emmanuel… pic.twitter.com/Veek6gOA26 — L'insoumission (@L_insoumission) November 15, 2023

ورددوا هتافات: "إسرائيل قاتلة"، "ماكرون شريك!". كما حملوا لافتة تطالب بوقف تسليح إسرائيل.

EN COURS à Villepinte: des manifestant.e.s protestent contre la participation d’entreprises israéliennes au salon Milipol sur la sécurité et dénoncent le genocide en cours à #Gaza#CeasefireForGazaNOWpic.twitter.com/jTgUpEKfbz — anne paq (@annepaq) November 15, 2023

وبعد وقت قصير من بدء الفعالية الاحتجاجية، بدأ ضباط الشرطة المناوبون في إبعاد المتظاهرين.

Manifestación antiisraelí tuvo lugar en una exposición de armas en Francia



Los activistas marcharon en la comuna francesa de Villepinte exigiendo el cese de las entregas de armas a Tel Aviv y repitiendo "Macron es cómplice, Israel es un asesino". pic.twitter.com/2hNzxrTswI — αgαтσи☭ 🇳🇮🇵🇸🕊️ (@Agaton79) November 15, 2023

ويوم أمس، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن أكثر من 10 سفراء فرنسيين في الشرق الأوسط انتقدوا بشدة الموقف المؤيد لإسرائيل الذي يبديه رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.

🇨🇵 ¿Liberté, Égalité, Fraternité?

¡Mais non!

🇫🇷 Manifestación antiisraelí tuvo lugar en una exposición de armas en Francia



En Villepinte Francia los ciudadanos franceses exigen el cese de las entregas de armas a Israel y repitiendo "Macron es cómplice, Israel es un asesino". pic.twitter.com/MwlQtHgiK7 — miabagon (@miabagon) November 15, 2023

وأشاروا في رسالة بعثوا بها إلى قصر الإليزيه ووزارة الخارجية، إلى "سوء فهم" و"انزعاج" في الشرق الأوسط ناجم عن موقف ماكرون غير المتوازن، وهو ما قد يسبب، برأيهم، "أزمة طويلة الأمد" في العلاقات بين فرنسا والدول العربية.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين حظرا على أي احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في فرنسا. ورفض "مجلس الدولة" في وقت لاحق هذا القرار. وبالإضافة إلى ذلك، تم حظر عدد من المظاهرات من قبل محافظي تلك المدن الفرنسية. ورغم ذلك ، اجتذبت تلك المظاهرات عدة آلاف من المشاركين.

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من جهتها، قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين، وفرضت غرامات على عدد منهم.

تجدر الإشارة إلى أن معرض "ميليبول" والمتخصص في تقنيات الأمن الداخلي، يقام في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري.

هذا ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40 مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع واقتحام للمشافي.

المصدر: نوفوستي