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مصبوغة بلون الدماء.. مسيرة في فرنسا لدعم فلسطين خلال معرض أمني في باريس (فيديو)

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مصبوغة بلون الدماء.. مسيرة في فرنسا لدعم فلسطين خلال معرض أمني في باريس (فيديو)
Globallookpress
من المظاهرات المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة - باريس، فرنسا.
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نظم عشرات الناشطين لطخوا أيديهم بلون دماء الضحايا الفلسطينيين، مسيرة لدعم فلسطين خلال معرض ميليبول الأمني المقام قرب العاصمة باريس، ورددوا هتافات: "إسرائيل قاتلة"، "ماكرون شريك!".

وذكر مراسل "نوفوستي" أن النشطاء تجمعوا اليوم الأربعاء، أمام مركز المعارض في بلدة فيلبينت بإقليم سين- سان دنيس شمال شرق العاصمة الفرنسية.

ورددوا هتافات: "إسرائيل قاتلة"، "ماكرون شريك!". كما حملوا لافتة تطالب بوقف تسليح إسرائيل.

وبعد وقت قصير من بدء الفعالية الاحتجاجية، بدأ ضباط الشرطة المناوبون في إبعاد المتظاهرين.

ويوم أمس، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن أكثر من 10 سفراء فرنسيين في الشرق الأوسط انتقدوا بشدة الموقف المؤيد لإسرائيل الذي يبديه رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.

وأشاروا في رسالة بعثوا بها إلى قصر الإليزيه ووزارة الخارجية، إلى "سوء فهم" و"انزعاج" في الشرق الأوسط ناجم عن موقف ماكرون غير المتوازن، وهو ما قد يسبب، برأيهم، "أزمة طويلة الأمد" في العلاقات بين فرنسا والدول العربية.

وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين حظرا على أي احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في فرنسا. ورفض "مجلس الدولة" في وقت لاحق هذا القرار. وبالإضافة إلى ذلك، تم حظر عدد من المظاهرات من قبل محافظي تلك المدن الفرنسية. ورغم ذلك ، اجتذبت تلك المظاهرات عدة آلاف من المشاركين.

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من جهتها، قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين، وفرضت غرامات على عدد منهم.

تجدر الإشارة إلى أن معرض "ميليبول" والمتخصص في تقنيات الأمن الداخلي، يقام في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري.

هذا ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40 مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع واقتحام للمشافي.

المصدر: نوفوستي

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