أنقرة: سنواصل جهودنا لنقل المرضى من غزة إلى تركيا

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها من أجل نقل المرضى من قطاع غزة إلى أراضيها للعلاج.

وفي تصريحات للصحفيين في العاصمة أنقرة عقب وصول طائرتين تقلان عددا من مرضى السرطان ومرافقيهم بعد إخراجهم من غزة إلى مصر، أشار قوجة إلى "نقل 27 مريضا و13 مرافقا من غزة إلى تركيا عبر مصر في نتيجة دبلوماسية صحية دولية وإجراءات ميدانية".

وقال إن نقل هؤلاء المرضى إلى تركيا يعتبر خطوة مهمة، مشددا على "أننا سنواصل بكل حزم جهودنا في نقل المرضى (من غزة) إلى تركيا".

ومنذ أيام، تتعرض سائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما تنفيه مرارا حركة "حماس" والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، وصلت طائرتان إلى مطار أسن بوغا في العاصمة التركية أنقرة قادمتين من مطار العريش في مصر، وعلى متنهما عدد من مرضى السرطان الفلسطينيين ومرافقيهم.

المصدر: "الأناضول"