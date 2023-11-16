المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قريبون من تدمير المنظومة العسكرية لحماس شمال قطاع غزة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، مساء الخميس، إنهم قريبون من تدمير المنظومة العسكرية لحماس في شمال قطاع غزة.

وأضاف دانييل هاغاري: "بقدر ما يعتمد الأمر علينا، سنواصل طريقنا إلى مناطق أخرى".

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وتابع قائلا: "في ظل التطور المتقدم للحملة ومع ما فعلته الفرقتين 36 و252، فإننا نقترب تماما من تدمير النظام العسكري الذي كان موجودا في شمال قطاع غزة".

وأردف بالقول: "سنواصل.. لدينا بعض اللمسات النهائية، لكننا نقترب من الهدف بشكل جيد".

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تحركاته في قطاع غزة.

إلى ذلك، صرح دانييل هاغاري بأن قوة من "الكتيبة 603" التابعة للواء القتالي السابع، عثرت على جثة المختطفة يهوديت فايس بمبنى قريب من مستشفى الشفاء في قطاع غزة وعادت بها إلى إسرائيل.

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وفي اليوم الـ41 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ11500 قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية