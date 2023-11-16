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وزير الدفاع الإسرائيلي: تغلبنا على جميع التهديدات في الجانب الغربي من مدينة غزة

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وزير الدفاع الإسرائيلي: تغلبنا على جميع التهديدات في الجانب الغربي من مدينة غزة
Globallookpress
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية تغلبت على جميع التهديدات في الجانب الغربي من مدينة غزة وقضت عليها.

وفي حديثه بعد تقييم الوضع وزيارة الفرقة المدرعة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي، أشار غالانت إلى أن "الجيش الإسرائيلي حقق نتائج مهمة من عمليته بمستشفى الشفاء".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي اخترق الجزء الغربي من المدينة الرئيسية في القطاع"، موضحا أن "القوات بدأت مرحلتها الثانية من الحرب".

هذا وأدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة ورحّبت بقرار مجلس الأمن لإلزام كافة الأطراف بموجب القانون الدولي.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ41، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة، فيما أعلنت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة "بالتل" و"جوال" خروج كافة خدمات الاتصالات في القطاع عن الخدمة مع استنفاد جميع مصادر الطاقة.

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المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"

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