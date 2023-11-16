وزير الخارجية الفلسطيني: غزة تحولت من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن قطاع غزة تحول من أكبر سجن مفتوح في العالم إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم.

وقال المالكي في بيان بعد لقاء جمعه مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس في مقر الخارجية الفلسطينية برام الله إن "قطاع غزة تحول من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم، وأكبر مكان تستباح فيه حياة الإنسان والقانون الدولي".

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وأكد وزير الخارجية الفلسطيني "ضرورة "التدخل الفاعل والعاجل لوقف إطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات الأساسية الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل من أغذية وماء وكهرباء ووقود، إضافة إلى التعامل مع أوضاع الجرحى ونقلهم السريع للمستشفيات خارج القطاع.

وتطرق إلى "قتل الأطفال والنساء وكبار السن بشكل ممنهج وواسع النطاق، وما يتعرضون له من قتل وتدمير وتجويع وتهجير وإبادة، وحجم الدمار الهائل الذي يستهدف كل مكان في القطاع".

وشدد على أنه "يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب أخلاقي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل".

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ11500 قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

المصدر: وكالة وفا