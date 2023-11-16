مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في غزة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في قطاع غزة، محذرا من وضع "متفجر" في الضفة الغربية.

وتحدث تورك في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة عن "مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمقا ومحاسبة شاملة".

وأكد وجود "حاجة إلى تحقيق دولي"، معربا عن "قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية".7

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ41، وسط تواصل عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 11 ألفا و500 فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ في 7 أكتوبر. وبين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن 4710 أطفال و3160 امرأة. كذلك، أصيب 29 ألفا و800 شخص.

المصدر: "أ ف ب"