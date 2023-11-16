وصول دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية لسكان قطاع غزة

أفاد المكتب الصحفي لوزارة حالات الطوارئ الروسية اليوم، بأن دفعة دورية أخرى من المساعدات الإنسانية المقدمة من روسيا لسكان قطاع غزة وصلت إلى مصر.

وجاء في بيان الوزارة: "قامت طائرة من طراز إيل-76 ​​تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، بتسليم دفعة دورية جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. وتم تنظيم المساعدة الروسية بتكليف من وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف بالتعاون مع المنظمة الدولية للدفاع المدني".

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وسيتم تسليم الشحنة الإنسانية التي تزن حوالي 21 طنا، إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، التي ستقوم بتسليم المساعدات الروسية للفلسطينيين.

وفي 10 نوفمبر، قامت طائرة تابعة لوزارة حالات الطوارئ بتسليم 25 طنا من البضائع المرسلة إلى سكان القطاع، وقبل ذلك تم إرسال طائرتي مساعدات، ليصل إجمالي الحمولات المرسلة إلى 60 طنا.

وتشمل المساعدات الإنسانية الروسية، المواد الغذائية ومواد النظافة الشخصية والمولدات الكهربائية والأدوية.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم المناطق والكيانات الروسية، المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وفي 14 نوفمبر، ناقش الرئيس فلاديمير بوتين، تكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: نوفوستي