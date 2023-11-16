عبد اللهيان ينفي تورط إيران في استهداف مدمرة أمريكية بمسيرة ويتهم واشنطن بتصعيد الحرب في غزة

نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان أن يكون لإيران أي يد في الهجوم بمسيرة الذي استهدف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

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جاء ذلك خلال حوار عبد اللهيان مع قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية في معرض رده على سؤال حول دعم إيران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.

وأكد الوزير الإيراني أن هذه الجماعات تتخذ قراراتها بشكل مستقل باستهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا ولا علاقة لإيران بأفعالها.

وكان "البنتاغون" أعلن أن المدمرة الأمريكية "تماس هودنر" أسقطت طائرة بدون طيار قادمة من اليمن صباح الأربعاء.

واتهم عبد اللهيان في حوار مع "سي بي إس" الولايات المتحدة بتصعيد الحرب في غزة، حيث أكد أن إيران لم ترغب بتوسع نطاق هذه الحرب لكن "أمريكا صعدتها من خلال تكثيف دعمها للكيان الصهيوني".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن ما قامت به "حماس" هو حق مشروع للدفاع عن نفسها.

وفي حديث آخر أكد عبد اللهيان أن المقاومة الفلسطينية "حركة تحرير وطنية مشروعة وليست جماعة إرهابية"، بينما "لا يوجد أي منطق أو أساس لإسناد حق الدفاع المشروع لكيان الاحتلال".

وفي وقت سابق صرح عبد اللهيان بأن "الكيان الإسرائيلي انهار في 7 أكتوبر والآن يعيش على التنفس الاصطناعي الأمريكي، وما يشهده العالم هو حرب أمريكية شاملة ضد غزة".

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية