مراسلتنا: إصابة 7 إسرائيليين بعملية إطلاق نار عند حاجز النفق بالقدس ومقتل المنفذين

أفادت مراسلتنا اليوم الخميس، بإصابة 7 إسرائيليين بعملية إطلاق نار عند حاجز النفق بين القدس وبيت لحم ومقتل المنفذين.

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وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا أكدت فيه إصابة 7 إسرائيليين بجروح متفاوتة، وتحييد 3 فلسطينيين

عقب إطلاق نار عند حاجز النفق في القدس، وإغلاق الحاجز وإجراء عمليات تمشيط في الموقع.

بدوره، قال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء إن "بلاغا ورد في منطقة القدس، عن سقوط عدد من الجرحى في هجوم قرب حاجز النفق، وأن طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفين يقدمون العلاج لـ 5 إصابات على الفور بينهم إصابة في حالة حرجة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 فلسطينيين وصلوا بسيارة إلى حاجز النفق وفتحوا النار على الجنود والمستوطنين الذين اشتبكوا معهم ما أدى إلى مقتلهم.

وأفادت مراسلتنا، بأنه تم إغلاق مداخل مدينة بيت لحم.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق النار على المنفذين.

المصدر: RT