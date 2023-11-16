"كفى كذبا".. نشطاء مواقع التواصل يرصدون ادعاءات الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء (فيديو)

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي والذي ادعى فيه أنه كشف "عددا لا يحصى" من الأسلحة التابعة لـ"حماس" في مجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمه يوم أمس.

ولدى الدخول إلى صفحة الجيش الإسرائيلي عبر منصة x، نجد أن الفيديو لا يزال موجودا، إلا أن النشطاء، أشاروا إلى أن الفيديو الموجود حاليا، هو جديد وتم نشره بعد حذف الفيديو الأول.

😂🇮🇱 Why’d you delete the first video? pic.twitter.com/7s8pGuBOgk — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) November 15, 2023

وقام أحد الأشخاص بتحديد الفرق بين الفيديو الأول والثاني، وقال: دعونا نفحص ما قبل وبعد الفيديو الذي حذفه الحساب الإسرائيلي: في المنشور المحذوف، تظهر شاشة الكمبيوتر في نهاية الفيديو بوضوح، ولكن في التحميل الجديد، قاموا بطمس الشاشة لجعلها غير واضحة.

الشخص الذي يدعى أنه مرتبط بحماس، والذي يظهر على الكمبيوتر المعني، هو جندية تدعى أوري مجيديش، تدعي إسرائيل أنها أنقذتها في عملية برية. ويعرض الفيديو الأولي صورة المرأة، ويتحدث عنها الجندي الإسرائيلي لمدة 20 ثانية تقريبا. وفي الفيديو المعاد تحميله، لم يكتفوا بقص مقطع مدته 20 ثانية فحسب، بل قاموا أيضا بتعتيم الصورة".

وأضاف: "يبدو أن إسرائيل أدركت أن إقناع الناس بأن حماس تستخدم جهاز كمبيوتر غير مؤمن وأن صورة جندية إسرائيلية هي صورة الشاشة سيكون أمرا صعبا. وبالتالي قاموا بحذف الفيديو وإعادة تحميله وإزالة تلك الأجزاء. بالمناسبة، هذا الكمبيوتر المحمول هو Lenovo ThinkPad، ومن الجدير بالذكر أن هذه الطرازات لا تحتوي على محرك أقراص مضغوطة".

Let's examine the before and after of the video deleted by the Israeli military account:



In the deleted post, the computer screen shown at the end of the video is clearly visible, but in the new upload, they have blurred the screen to make it unclear.



The individual claimed to… pic.twitter.com/TJzOePksbl — Öztürk (@oztrk_aydn) November 16, 2023

OOPSIE Ori Magidish is on that laptop. Someone already in the hands of the IOF, almost like this is an IOF laptop💀😂 pic.twitter.com/QWpTOOiVQf — True Deen (@TheCorrectDeen) November 16, 2023

وقالت أخرى: "قمت بإعادة نشر وحذف جملة "لا يوجد تقطيع، لا تعديلات، حقيقة لا يمكن إنكارها"، هل هذا يعني أن الفيديو تم تعديله بالفعل ولا يحمل أي حقيقة؟".

Soooo you reposted and deleted the sentence “no cuts, no edits, undeniable truth” , does this mean the video is in fact edited and holds no truth? 😂 pic.twitter.com/C9IDoTldJa — Arya - آریا 🇮🇷 (@AryJeay) November 15, 2023

وأشارت إلى أنه في الفيديو الأول، يظهر "لابتوب" تابع للجيش الإسرائيلي، وفي الثاني يظهر الـ"لابتوب" نفسه ولكن مع تعتيم ما هو ظاهر على الشاشة.

So you forgot to blurr the laptop in your initial post, because it exposed it being an IDF laptop huh? 😏 pic.twitter.com/cklsuNZjH9 — Arya - آریا 🇮🇷 (@AryJeay) November 15, 2023

ولفتت أخرى إلى "اللابتوب" نفسه، وكتبت: "في الفيديو الأول الذي حذف لاحقا، يمكنك رؤية "Lenovo Thinkpad T490" بجانب بعض الأقراص المضغوطة التي يزعم أن حماس تستخدمها، المشكلة الوحيدة هي... هذا الكمبيوتر المحمول لا يحتوي حتى على محرك أقراص مضغوطة! والآن تم إعادة نشر الفيديو مع تعتيم الشاشة. يكفي كذب".

In the #first video that you later deleted you can see a “Lenovo Thinkpad T490” next to some CDs that were allegedly used by #hamas, only problem is…

this laptop doesn't even have a CD drive!!

And now its reuploaded and blurred 😂

ENOUGH WITH THE LIES ALREADY pic.twitter.com/TZ7ayMJBqF — Yomna (@YomnaElbanota) November 16, 2023

Did they forget that M in MRI stands for MAGNETIC??? pic.twitter.com/QeM3QXSOWk — haroon. (@harooncx7) November 15, 2023

وكتب في منشور آخر: "لماذا ذكرت تغريدتك الأصلية "تم حذفها الآن" أنه لم يتم إجراء أي قطع أو تعديلات على الفيديو ولكن يمكنك رؤية القطع بوضوح في الدقيقة 6:26؟ ماذا تحاول أن تخفي؟ يكفي كذب".

#Why did your original tweet “now deleted” say that no cuts or edits were done on the video but you can clearly see a cut at 6:26 ?

#what are you trying to hide?

Enough with the lies‼️ pic.twitter.com/ydIPU0wngB — Yomna (@YomnaElbanota) November 16, 2023

وسخر آخر قائلا: "لقد رأينا ما وجدتموه.. المواطنون الأمريكيون العاديون لديهم المزيد من الأسلحة في الطابق السفلي من منازلهم.. تم كشف أكاذيبك مرة أخرى كما هو موضح أدناه".

we saw what you found



average US citizens have more arms in their basement



your lies are exposed 1 more time like belowhttps://t.co/0udam5cYP2 — Furkan Gözükara (@GozukaraFurkan) November 15, 2023

وأشار أحدهم إلى صندوق ظهر في الفيديو على أنه يحتوي أسلحة تابعة لـ"حماس"، لافتا إلى أن الصندوق نفسه ظهر في صورة نشرها الجيش الإسرائيلي يدعي فيها إدخال معدات طبية إلى مستشفى الشفاء.

I guess you should have made those edits before putting that video out

😆🤭🤡 pic.twitter.com/UMmCIUM8t6 — King Gwap (@KingxGwap) November 16, 2023

Yeah, you took in packages yourself in the morning and the doctors said they didn’t get anything and they have the same labels on the box of alleged Stash you found … pic.twitter.com/yFT57be5JQ — Cheryl Benson (@cherylbenson) November 16, 2023

المصدر: RT