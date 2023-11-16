مراسلتنا: اقتحامات بمناطق عدة بالضفة الغربية والقوات الإسرائيلية تعتقل أكثر من 50 فلسطينيا حتى الآن

شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق، لا سيما في جنين وطوباس.

إقرأ المزيد

وأعلنت كتائب القسام في جنين أن مسلحيها خاضوا اشتباكات مع القوات الإسرائيلية فجر اليوم في غرب جنين، وقالت في بيان: "خاض مجاهدونا وفصائل المقاومة اشتباكا عنيفا مع قوات الاحتلال الصهيونية المقتحمة لقرية كفردان واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وأظهر مقطع فيديو فلسطينيين يطلقون النار تجاه القوات الإسرائيلية خلال انسحابها من بلدة كفردان غرب جنين.

وفي طوباس جنوب شرقي جنين، اندلعت اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عقب اقتحام مخيم الفارعة، وفق ما قالت مراسلتنا.

وأفادت مراسلتنا، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا في الضفة الغربية حتى هذه الساعة.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أنه تمت إحالة المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بزعم الضلوع في "أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الإسرائيلية".

ولفتت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الاعتقالات شملت بلدتي كفر دان وكفر راعي قضاء جنين شمال الضفة، مدينة دورا والقرى المحيطة بها بمحافظة الخليل، بلدتي كوبر وأبو شخيدم بمحافظة رام الله، مدينة أريحا، بلدة إماتين شرق قلقيلية، بلدات اللبن الشرقية، قصرة، وياصيد من محافظة نابلس.

المصدر: RT+ عرب 48