فيدان: التزام الغرب الصمت إزاء وحشية إسرائيل في غزة أمر مرعب

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن التزام الغرب الصمت إزاء وحشية إسرائيل في القطاع أمر مرعب.

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وقال فيدان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره من البوسنة والهرسك، إنه "يجب على الجميع العمل على وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، ونحن "ندعو لوقف إطلاق النار الآن وعلى الجميع ذلك العمل على حل الدولتين والاستقرار في المنطقة".



وأضاف أنه "من المخجل أن نرى استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وندعو كل الدول إلى عدم دعم إسرائيل في هذه الوحشية".



وأكد فيدان أن "النظر بصمت لوحشية إسرائيل يعني ضوءا أخضر"، وقال إن "الأمر المرعب، هو أن الدول الغربية، صاحبة النفوذ على إسرائيل، قد التزمت الصمت التام أمام الوحشية الإسرائيلية في غزة".

وجدد فيدان موقف بلاده بالوقوف "إلى جانب إخوتنا الفلسطينيين في قضيتهم العادلة".

يأتي ذلك، بينما شدد وزير الدفاع التركي يشار غولر، في جلسة اليوم الخميس بالبرلمان التركي، على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار إنساني عاجل في غزة، وإنهاء الهجمات ضد المدنيين على الفور.

وقال غولر إن الممارسات الإسرائيلية في غزة من قتل للنساء والأطفال وتدمير للمنشآت المدنية وانتهاكات القانون الدولي "تعد جرائم حرب لا يمكن القبول بها".

وأشار بأن تركيا ستواصل القيام بما يقع على عاتقها بشأن المساعدات الإنسانية، وستستمر في مبادراتها الدبلوماسية لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيجاد حل دائم.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ 41 يوما حربا مدمرة على غزة، خلفت 11500 قتيل فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، عقب هجوم مباغت نفذته كتائب القسام في 7 أكتوبر الماضي أدى إلى مقتل مئات الإسرائيليين وأسر قرابة 240.

المصدر: RT