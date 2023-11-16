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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين بمعارك شمال غزة وارتفاع العدد الإجمالي إلى 368

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين بمعارك شمال غزة وارتفاع العدد الإجمالي إلى 368
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل ضابطين إضافيين في صفوفه بمعارك شمال قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 368.

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وسمح الجيش الإسرائيلي اليوم، بإعلان مقتل النقيب آساف ميستر (22 عاما) من كيبوتس بهنا، وكابير يتسحاق فرانكو (22 عاما) من القدس، وكلاهما من اللواء 401، في معارك شمال قطاع غزة. 

وقال موقع "واينت" إن ميستر كان قائد فصيلة في الكتيبة 601، وفرانكو كان قائد فصيلة في الكتيبة 52.

كما أفادت التقارير بإصابة ضابط وجندي احتياط في الجيش الإسرائيلي من الكتيبة 9217 بجروح خطيرة في معركة في شمال قطاع غزة، كما أصيب ضابط برتبة لواء بجروح خطيرة خلال نشاط عملياتي في المنطقة المحيطة. 

المصدر: RT

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