حزب الله يستهدف عددا من مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية (فيديو)

أعلن حزب الله مساء يوم الخميس عن استهداف عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.

ونشر الحزب مشاهد من عملية استهداف تلك المواقع، مشيرا إلى أنها تمت بالأسلحة المناسبة.

وذكر مراسل RT أن حزب الله استهدف بالصواريخ موقع المرج الإسرائيلي المقابل لبلدة مركبا وموقع مسكاف عام الاسرائيلي المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان.

هذا، وأفاد مراسل RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عند أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط وأطراف بلدة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وإثر ذلك، عاشت معظم قرى الشريط الحدودي في جنوب لبنان على وقع نزوح عدد كبير من الأهالي بفعل الغارات الإسرائيلية في المنطقة.

المصدر: RT