كوهين لبوريل: يجب أن نوقف حماس وإلا فإن الهدف التالي سيكون الغرب

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لتوحيد أوروبا والعالم لـ"تحرير غزة" من حماس وذك خلال زيارة لجنوب إسرائيل، حسب قوله.

وقال كوهين موجها حديثه لبوريل: "إسرائيل ستواصل الحرب مهما استغرق الأمر وحتى الإطاحة بنظام حماس، وحتى إعادة جميع المختطفين الـ 239".

وأضاف: "نطلب من المجتمع الدولي دعم إسرائيل لكي تحرر غزة من حماس.. هناك جهة وحيدة مسؤولة عن الحرب وهي منظمة حماس الإرهابية، وهي أسوأ من تنظيم داعش"، على حد وصف الوزير الإسرائيلي.

وتعول إسرائيل من خلال زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم الدولي لما تعتبره تل أبيب "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وتابع كوهين: "يجب على العالم المستنير أن يدرك أن إسرائيل إذا لم تقض على حماس، فإن الهدف التالي في القائمة هو الغرب".

من جهته قال بوريل: "أنا هنا لمشاركتكم الألم والحزن، ولأؤكد تضامن الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، فلا شيء يبرر ما فعلته حماس هنا من قتل واختطاف أطفال ونساء وشيوخ".

وأضاف: "أطالب بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين.. نؤيد بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي"، وختم بالقول: "يجب هزيمة حماس".

وأجرى كوهين صباح الخميس جولة في كيبوتس باري برفقة جوزيب بوريل، وعرض عليه ما قال أنها آثار لهجوم حماس في 7 أكتوبر.

وتأتي الزيارة على خلفية زيارة قام بها كوهين لبروكسل الأسبوع الماضي مع عائلات الرهائن، حيث وجه دعوة لمواصلة دعم حرب إسرائيل في مواجهة حركة حماس وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

المصدر: RT