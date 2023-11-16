"استخبارات الإشارات" وراء تأكيدات واشنطن عن "وجود مقاتلي حماس داخل الشفاء"

قالت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن التقييم الأمريكي الذي توصل إلى وجود مقاتلين من حماس داخل مستشفى الشفاء في غزة، "استند جزئيا إلى اتصالات تم اعتراضها لمقاتلين داخل المجمع".

وأوضحت مصادر الصحيفة الأمريكية، أن "استخبارات الإشارات" جمعت معلومات عبر اعتراض اتصالات في الأسابيع الأخيرة، وكانت من بين معطيات أخرى جمعتها الولايات المتحدة، بشأن استخدام عناصر حماس للمستشفى الأكبر بالقطاع.

وكانت هذه المعلومات الاستخباراتية من ضمن الأسباب التي دفعت البيت الأبيض إلى الإعلان يوم الثلاثاء، للمرة الأولى عن أن حماس تستخدم مستشفى الشفاء "كوسيلة لإخفاء ودعم عملياتها العسكرية واحتجاز الرهائن".

ورفضت المصادر تقديم مزيد من التفاصيل حول المعلومات الاستخبارية الأمريكية بشأن المجمع الطبي، غير أنها أكدت استنادها إلى "تدفقات متعددة من البيانات وتم جمعها بشكل مستقل عن إسرائيل".

وقال مسؤول أمريكي إن التقييم الاستخباراتي عبارة عن "معلومات أمريكية تقوم على مجموعة متنوعة من المصادر"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لم تتمكن من تحديد تفاصيل العمليات المزعومة لحماس في الشفاء، بما في ذلك حجمها ونطاقها أو ما إذا كان مقاتلو الحركة يعملون داخل المستشفى أو تحت الأرض أو كليهما".

واقتحم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، بعد معارك عنيفة في محيط المنشأة التي تتهم إسرائيل "حماس" باستخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على "ذخائر وأسلحة ومعدات عسكرية" تعود إلى حركة "حماس"، وأنه "لدينا الدليل على أن المستشفى كان يستخدم لأغراض عسكرية وإرهابية بما يتنافى والقوانين الدولية".

وفي المقابل، أصدرت "حماس"، التي نفت مرارا وتكرارا استخدام المستشفى في عمليات عسكرية، بيانا وصفت فيه المزاعم الإسرائيلية بأنها "قصة ملفقة لن يصدقها أحد".

من جهتها، أكدت وزارة الصحة في القطاع "لم يعثر على أي عتاد أو سلاح" في مستشفى الشفاء في غزة الذي اقتحمه، الأربعاء، موضحة أنها "لا تسمح بالأساس" بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.

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