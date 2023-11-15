كيربي: لدينا معلومات استخباراتية "غير محددة" بأن "حماس" تستخدم المستشفيات في الأنشطة العسكرية

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن لديها معلومات استخباراتية "غير محددة" تفيد بأن "حماس" تستخدم المستشفيات في الأنشطة العسكرية واحتجاز الرهائن.

وأضاف كيربي أن المخابرات الأمريكية تشير إلى أن "حماس" لديها مركز قيادة في مجمع مستشفى الشفاء في قطاع غزة"، وأن "إدارة الرئيس جو بايدن لا تريد أن يتضرر المستشفى أو المدنيون الذين يحتمون فيه".

وقال: "لا نؤيد قصف المستشفى من الجو، ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في المستشفى حيث يحاول الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى ببساطة الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها".

وأصبح مستشفى الشفاء نقطة محورية في الحرب بين إسرائيل و"حماس"، وتحول إلى ملجأ لآلاف النازحين، في حين ادعى المسؤولون الإسرائيليون أنه يضم ​​مقر قيادة "حماس" وأجزاء من شبكة الأنفاق الواسعة التابعة للحركة حول غزة، إلا أن "حماس" نفت تلك المزاعم، وحملت إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام المجمع الطبي.

وأكد مدير عام المستشفيات في غزة محمد زقوت، أن الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم فجر اليوم الأربعاء مجمع المستشفى، "لم يجد أي دليل على وجود المقاومة".

واقتحمت القوات الإسرائيلية مبنى الجراحات التخصصية وقسم الطوارئ في المستشفى ونشرت دباباتها في ساحاته.

المصدر: axios + RT