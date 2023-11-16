غالانت: سنعيد جزءا من سكان غلاف غزة إلى منازلهم مطلع 2024

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن تل أبيب تعمل من أجل السماح لجزء من سكان غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم مطلع العام المقبل 2024.

وأصبح معروفا أن مئات آلاف الإسرائيليين قاموا بأمر من الحكومة الإسرائيلية بإخلاء التجمعات السكانية على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

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وكانت "هيئة البث الإسرائيلية" قد أفادت أواخر أكتوبر الماضي بأن وزارة الدفاع تعتزم تمديد إخلاء التجمعات السكانية المذكورة حتى 31 ديسمبر.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية منتصف أكتوبر أن السلطات الإسرائيلية قرّرت تمويل إخلاء سكان مدينة عسقلان التي يتواجد فيها قرابة 157 ألف شخص.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع أن حوالي 500 ألف إسرائيلي غادروا مدن ومستوطنات الجنوب منذ بدء شن حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT + وكالات