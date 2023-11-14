بالفيديو.. سقوط 3 صواريخ على مدينة عسقلان ووقوع أضرار في المنازل

دوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان بعد سقوط 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، أصاب أحدها مبنى في المدينة وألحق به أضرارا جسيمة.

وأفادت مراسلة RT بأن صافرات الإنذار دوت في زيكيم وعسقلان والسهل الداخلي، نتيجة رشقة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أن أحد الصواريخ أصاب مباشرة مبنى في عسقلان، أدى إلى وقوع أضرار مادية دون سقوط إصابات.

هذا وتحدثت وسائل إعلامية إسرائيلية أن 3 صواريخ سقطت فيما تم اعتراض عدد آخر في سماء عسقلان.

المصدر: RT