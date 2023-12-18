وزير الدفاع الإسرائيلي: واشنطن وتل أبيب أكثر اتحادا في المبادئ والأهداف المشتركة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر اتحادا في المبادئ والأهداف المشتركة.

وصرح غالانت بأن حربهم ضد حماس وليست ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

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وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن التمويل لغزة كان يستخدم لبناء الأنفاق.

وذكر يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي نجح في تدمير البنى التحتية لحماس وتفكيك الكتائب التي تعمل على الأرض.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن المسألة تقتضي وقتا، مشيرا إلى أن الجيش يعمل وفقا للقانون الدولي من أجل تقليل الضرر بين المدنيين.

وأضاف غالانت أن تل أبيب ستخلق واقعا جديدا وستستعيد الأمن في المنطقة وستدفع قوات حزب الله بعيدا عن الحدود الشمالية.

وأشار في السياق إلى أن هجمات الحوثيين تهدد الملاحة البحرية وأن إطلاق المسيرات نحو إسرائيل يهدد بتوسيع الحرب.

وقال الوزير الإسرائيلي إن إيران هي من تقوم بتمويل حماس وحزب الله والحوثيين، مشددا على أنهم (الإسرائيليون) جاهزون للدفاع عن أنفسهم وأنهم سينتصرون على كل الجبهات.

في اليوم الـ73 للحرب، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

المصدر: RT