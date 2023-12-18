مدير مشفى الأقصى لـRT: روسيا أول بلد أرسل مساعدات إلى غزة خلال الحرب بسخاء منقطع النظير

أكد مدير مستشفى الأقصى، إياد أبو زهار، أن روسيا أول بلد أرسل المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال أبو زهار في مقابلة مع "RT": "أول مساعدات دخلت معبر رفح إلى غزة، كانت المساعدات الروسية، وكانت سخية جدا، كنا نفتقر لأدوات مهمة جدا في العمليات، والحمد لله توفرت لنا، وأنا قمت بالإشارة إلى هذه المساعدات من خلال غرف العمليات، وشكرنا روسيا حكومة وشعبا وقيادة على هذا التبرع السخي".

وتابع: "أنا في قطاع غزة اليوم بين أبناء وطني، وأنا أساعدهم بكل طريقة ممكنة. لقد أمر رئيسنا فلاديمير بوتين وزارة الطوارئ بفتح مستشفى في قطاع غزة، ونحن ننتظرهم لمساعدة شعبنا."

وأضاف: "أنا فخور بأنني درست في روسيا، لقد عشت في روسيا لمدة 12 عاما، وحصلت على دبلوم، وأكملت دراساتي العليا في الجراحة العامة، هذه السنوات الـ 12 كانت الأجمل في حياتي، لقد حصل أطفالي أيضا على الجنسية الروسية، وهم فخورون بذلك."

وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لافتتاح مستشفى في قطاع غزة، مؤكدا أنه يجب تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لأهالي القطاع.

المصدر: RT