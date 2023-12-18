مراسل RT: مقتل 5 أطفال بينهم 4 من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية على مخيم النصيرات بغزة

أفاد مراسلنا في قطاع غزة، بمقتل 5 أطفال أربعة منهم من عائلة أبو غزال في مخيم النصيرات وسط غزة، إثر استهداف طائرات الاستطلاع لهم بصاروخ واحد على الأقل.

وقال مراسلنا سائد السويركي: "استهدفت طائرات الاستطلاع بصاروخ واحد على الأقل مجموعة من الأطفال في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات، واستشهد الأطفال كرم سليمان أبو غزال، وسلام سليمان أبو غزال، وأسيل سليمان أبو غزال، وجنى سليمان أبو غزال، ولا يزال الخامس مجهول الهوية".

كما أسفر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة، عن مقتل أربعة بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، "بوصول 3 شهداء أطفال (أشلاء) إلى المستشفى الكويتي وعدد من الإصابات في قصف لمنزل عائلة عطية وسط مدينة رفح".

ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ 74 للحرب، عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

وفيما ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن مفاوضات جديدة تجري، أكدت حركة حماس في بيان أمس، "عدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا"، مشيرة إلى أنها أبلغت موقفها هذا لجميع الوسطاء.

المصدر: RT