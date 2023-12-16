نتنياهو: لن نكرر خطأ أوسلو ولن نسمح لحركة فتح أو حماس بحكم قطاع غزة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل لن تعيد تكرار "خطأ أوسلو"، ولن يحكم قطاع غزة جهات متطرفة مثل "فتح" و"حماس" اللتين تتجادلان حول كيفية القضاء على إسرائيل.

وقال نتنياهو في إيجاز صحافي: "سنفعل كل شيء من أجل الحفاظ على جميع المخطوفين، ولن نتخلى عن الهدف العسكري والسياسي من أجل إعادتهم".

وأضاف: "الضغط العسكري مهم لأنه سيؤدي إلى إعادة كل مختطفينا وهذا ما يعتمد عليه طاقم المفاوضات لدينا"، مؤكدا أن "الجيش يخوض معارك صعبة في جباليا والشجاعية، وندفع أثمانا باهظة".

وتعليقا على قتل الجيش الإسرائيلي 3 أسرى إسرائيليين في الشجاعية مساء أمس، قال نتنياهو: "بعد مأساة أمس تراودني فكرة ماذا كان يمكن أن يحدث، كانوا وكنا قريبين جدا من أن نحتضنهم مرة أخرى"، مضيفا: "سنواصل (الحرب) حتى تحقيق الانتصار".

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية عليه، قائلا: "لن نعيد خطأ أوسلو، ولن نسمح مرة أخرى ببيئة يربى فيها أبناء الفلسطينيين على ثقافة القضاء على إسرائيل، ولن نعيد إلى غزة الجهات المتطرفة، الجدال بين فتح وحماس هو حول كيفية القضاء على إسرائيل".

وأضاف: "كرئيس وزراء إسرائيل لن نسمح لهذا الوضع أن يحدث من الأفضل أن نقول الحقيقة وألا يكون هناك أوهام.. أقول لأصدقائنا إنه بعد انتهاء القتال، قطاع غزة سيكون تحت سيطرة أمنية شاملة، قطاع غزة لن يكون حماسستان ولا فتحستان".

وفي اليوم الحادي والسبعين من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450.

المصدر: RT