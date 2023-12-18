إعلام فلسطيني: الاحتلال هدم أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع تسببت بتدمير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في القطاع بشكل كلي أو جزئي، ما يشكل 61% من المنازل.

وقال المكتب في بيان إنه "مع تواصل الحرب العدوانية الوحشية مازلنا نحذر أيضا كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية والعالمية من وقوع كارثة إنسانية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، من خلال تدمير 61% من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة".

وأضاف: "دمر الاحتلال أكثر من (305,000) وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني، وهنا فإننا نناشد مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكل دول العالم الحر إلى التداعي الفوري لوضع حل للكارثة الإنسانية المتعلقة بفقدان (305,000 أسرة) لوحداتهم السكنية، وندعوهم إلى بذل كل الجهود في سبيل الخروج بحلول مناسبة لهذه الكارثة التي خلفها جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأفاد المكتب الإعلامي بأن أكثر من "مليون ونصف المليون نازح تزداد حياتهم صعوبة وقساوة بصورة بالغة، حيث أن ذلك يهدد بشكل واضح الأمن الغذائي والمائي والدوائي، كما ويعاني هؤلاء من سوء المعيشة والمأوى مما فاقم حياتهم اليومية، وإننا نحذر المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية من تواطئهم في تمرير سياسة التجويع والتعطيش ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ونحذرهم من انتشار المجاعة في محافظات قطاع غزة، وخاصة بمحافظتي غزة والشمال".

وأضاف البيان: "كما نحملهم إلى جانب الاحتلال والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية وتدهور الأمن الغذائي والمائي بسبب سياستهم المتواطئة والرامية إلى تأزيم الواقع الإنساني، ونطالبهم بضرورة القيام بدورهم المطلوب منهم بشكل فاعل وحقيقي، ونخصص مطالبتنا إلى وكالة الغوث الدولية (الأونروا) بالعودة إلى العمل في محافظتي غزة والشمال وعدم ترك مئات آلاف النازحين والمواطنين بدون غذاء ولا ماء ولا إغاثة، كما ونطالبها بإنجاز قضية توزيع الدقيق والمستلزمات الغذائية الأساسية على المواطنين بأسرع وقت ممكن وبدون تلكؤ ومماطلة وتسويف".

واعتبرت الحكومة بغزة، أن تقييد إدخال المساعدات إلى غزة وحرمان المدنيين من الطعام والعلاج وضروريات الحياة "يشبه حكم الإعدام على 2.2 مليون فرد في القطاع"، كما طلب المكتب الإعلامي بشدة ضرورة "فتح معبر رفح بشكل كامل على مدار الساعة وتوفير إدخال يومي للمساعدات الفعلية، بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه نتيجة الحرب".

وأضاف البيان: "ندعو الدول العربية والإسلامية بتوفير المستشفيات الميدانية المجهزة طبيا لدخول قطاع غزة، بهدف إنقاذ حياة عشرات الآلاف من الجرحى ونقل المصابين الذين يعانون من حالات حرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

المصدر: RT