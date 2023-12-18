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رئيس البنتاغون يصل تل أبيب

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رئيس البنتاغون يصل تل أبيب
Globallookpress Boris Roesslerdpa
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (صورة أرشيفية)
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وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى تل أبيب حيث ينوي لقاء القيادة الإسرائيلية.

جاء ذلك وفق ما نشره أوستن على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث تابع: "عند هبوطي في تل أبيب، سألتقي بوزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي لإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه إسرائيل، ومناقشة عمليات الجيش الإسرائيلي لتدمير (حماس)، والتأكيد على الحاجة لحماية المدنيين من الأذى والانتهاكات، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن أوستن، خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل، يعتزم الحصول على معلومات من سلطات البلاد حول الأهداف المحددة التي تضعها القيادة الإسرائيلية لنفسها خلال العملية في قطاع غزة من أجل الانتقال إلى مرحلتها التالية.

ويصل أوستن إلى إسرائيل في زيارة تقول صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الوزير سيعلن خلالها عن تشكيل قوة حماية بحرية جديدة، وسط الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر. وتتابع "الغارديان" أن فرقة العمل البحرية ستسمى في البداية بعملية "حارس الازدهار" وستعمل على ضمان أمن البحر الأحمر لعمليات الشحن، فيما سيتم تصميم المهمة المتوقعة على غرار قوة بحرية مشتركة بقيادة الولايات المتحدة ومقرها البحرين، حيث هبطت طائرة أوستن مساء أمس الأحد.

وقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس سابقا في لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في رام الله على ضرورة وقف العملية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، ودعا الإدارة الأمريكية إلى التدخل وإجبار إسرائيل على وقف الأعمال العدائية.

وكان ساليفان قد أجرى في السابق محادثات مع الحكومة الإسرائيلية والتقى بنتنياهو وغالانت، وقال عقب اللقاءات إنه ناقش مع سلطات البلاد الانتقال من المرحلة المكثفة للعملية المستمرة في قطاع غزة ضد حركة "حماس"، مضيفا أنه تمت مناقشة مسألة توقيت ذلك، واتفق مع رأي غالانت القائل إن "الانتصار على حماس سيستغرق عددا من الأشهر".

المصدر: RT

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