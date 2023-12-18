البنتاغون: الولايات المتحدة لن تملي على إسرائيل شروط اتفاق السلام مع حماس

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن السلطات الأمريكية لن تملي على إسرائيل شروط اتفاق السلام مع "حماس"، وليس لديها أي نية لتحديد مواعيد نهائية بشأن ذلك.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب، أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل".

وقال أوستن: "ليس لدي الحق في إملاء الشروط والأحكام.. إن دعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا يتزعزع، كما سمعتم مني مرات عديدة، وهذا لن يتغير".

كما صرح أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة ستقود قوة بحرية متعددة الجنسيات لإعادة حرية الملاحة إلى البحر الأحمر وباب المندب".

وتمثل زيارة يوم الاثنين الرحلة الثانية التي يقوم بها أوستن إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في وقت سابق، أن أوستن سيحاول إقناع إسرائيل بإنهاء عملياتها في قطاع غزة.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ73، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر. فيما ندد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بـ"النقص الفادح في القدرة على التمييز"، لدى عمليات الجيش الإسرائيلي، وخصوصا بعد مقتل رهائن ومدنيين فلسطينيين.

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المصدر: RT