جماعة "أنصار الله" الحوثية تصدر بيانا

أصدرت جماعة "أنصار الله" الحوثية بيانا أكدت فيه مسؤوليتها عن استهداف سفينتين كانتا متجهتين إلى إسرائيل.

وجاء في البيان أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين.

وأشار البيان إلى أن استهداف السفينتين جاء بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وجدد البيان طمأنة لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.

كما هددت القوات المسلحة اليمنية بأنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

وأكد البيان الاستمرار في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى "إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

المصدر: RT