هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: احتمال وقوع انفجار بالمياه قرب سفينة بالبحر الأحمر

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادث قرب باب المندب جنوب ميناء المخا اليمني واحتمال وقوع انفجار في المياه على بعد ميلين من سفينة بالبحر الأحمر.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إنها تلقت تقريرا من سفينة عن انفجار محتمل على متن سفينة في مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، على بعد حوالي 30 ميلا بحريا جنوب مدينة مخا الساحلية اليمنية.

إقرأ المزيد

وصدرت تعليمات للسفن في المنطقة بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي حوادث غير عادية.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية نفذت هجمات عدة على سفن في البحر الأحمر، وقالت إن عملياتها تأتي نصرة للشعب الفلسطيني، وأكدت "استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

المصدر: RT