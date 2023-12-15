وجهت نداء للسفن.. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحقق في بلاغ عن حادث قرب باب المندب

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تحقق في بلاغ عن حادث قرب باب المندب شمال ميناء المخا في اليمن.

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وطالبت الهيئة كل القطع البحرية بالتحرك بحذر والإبلاغ عن أي اشتباه.

يأتي ذلك، عقب إعلان جماعة "انصار الله" الحوثية أمس، أن قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم الجماعة إن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول دفاعي أمريكي أن صاروخا أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أخطأ سفينة حاويات كانت تبحر عبر مضيق باب المندب الحيوي يوم الخميس.

وقال المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم أدى إلى سقوط الصاروخ دون أن يسبب أي ضرر في المياه بالقرب من سفينة الحاويات "ميرسك جبرلتار".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية نفذت هجمات عدة على سفن في البحر الأحمر، وقالت إن عملياتها تأتي نصرة للشعب الفلسطيني، وأكدت "استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

المصدر: RT