الخارجية الأمريكية: أولى الشاحنات المحملة ببضائع تجارية تعبر إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، عن دخول أولى الشاحنات المحملة بالبضائع التجارية إلى قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب، في حين لم تكشف أي تفاصيل حول الكميات أو الجهات المشغلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله إلى القطاع على المساعدات الإنسانية، بل أن يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في الأسواق".

وأضاف: "أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت يوم السبت، وإن مزيدا منها دخل الاثنين". ودخلت الشاحنات إلى غزة من معبر رفح، ولم يكشف ميلر، أي تفاصيل بشأن الكميات أو الجهات المشغلة، لكنه أشار إلى أن "الشاحنات محملة خصوصا بمواد غذائية، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية".

وأوضح ميلر أن "فتح المعبر الحدودي، ودخول الشاحنات المحملة ببضائع تجارية هما نتيجة لجهود دبلوماسية مكثفة، بذلها مسؤولون أمريكيون بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن". فيما أكد "مواصلة العمل في المنطقة لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني".

هذا وأكد مدير مستشفى الأقصى، إياد أبو زهار، أن روسيا أول بلد أرسل المساعدات إلى قطاع غزة.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ73، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 19453 مواطنا، وإصابة نحو 52.3 ألف شخص.

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المصدر: RT + أ ف ب