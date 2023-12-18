شركة "إيفرغرين" توقف قبول البضائع الإسرائيلية وتعلق الملاحة عبر البحر الأحمر

أعلنت شركة "إيفرغرين" التايوانية للملاحة، الاثنين، أنها قررت التوقف مؤقتا عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري، وأصدرت تعليمات للسفن بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

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وأضافت "إيفرغرين"، التي تعد من كبريات شركات شحن الحاويات بالعالم، أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

تأتي خطوة "إيفرغرين"، عقب إعلان أكبر شركة شحن بحري في العالم "إم إس سي" تغيير مسارات سفنها لتتجنب المرور في البحر الأحمر بسبب تزايد الهجمات فيه.

وكانت شركات أخرى قد اتخذت الخطوة نفسها بعد الهجمات التي شنتها حركة أنصار الله الحوثية التي تقول إنها تستهدف السفن المتوجهة لإسرائيل، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وبين تلك الشركات "مايرسك" الدانماركية، و"سي إم إيه" الفرنسية، و"هاباغ لويد" الألمانية.

وأعلنت شركة "بريتش بتروليوم" اليوم الاثنين، تعليق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر، بعد تصاعد الهجمات على السفن التجارية من قبل الحوثيين.

وقالت الشركة في بيان: "في ضوء الوضع الأمني ​​المتدهور للشحن في البحر الأحمر، قررت شركة بريتيش بتروليوم إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتا".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أبلغت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) عن ثلاثة حوادث منفصلة قبالة سواحل اليمن في مضيق باب المندب.

فيما كشف مسؤولون أمريكيون أن السفينة التجارية "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

المصدر: RT